رئيس الوزراء: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المعيار الأهم لمواجهة كورونا

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا: «نجتمع يوميًا لدراسة الوضع، واستعرضنا سيناريوهات زيادة أعداد المصابين والتي تتشابه مع السيناريوهات التي وضعناها من شهر»، وأوضح: «نتوقع زيادة في الإصابات اليومية والأسبوع الحالي يكون متوسط الإصابات من 120 إلى 150 مصابا».





وتابع: نتوقع زيادة أعداد المصابين خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمين، ولكن الأهم أن تكون الأعداد بسيطة ومتدرجة حتى نستطيع السيطرة عليها.