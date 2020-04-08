الاستهانة كارثة.. مدبولي يؤكد ضرورة الالتزام بقرارات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بحظر التجول، أن المعيار الأهم هو الالتزام بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة.





وتابع مدبولي، خلال المؤتمر، أن الاستخفاف والاستهانة وأننا نتخيل بأن أعداد الإصابات مازالت بعيدة عن معدلات الدول الأخرى التي أصبحت لا تستطيع السيطرة على الوضع.





وأضاف أن هذه الحالة من الاستخفاف من الممكن أن تجعلنا ننتقل إلى مرحلة أخرى من الكارثة مثل ما تواجهه الكثير من الدول في مواجهة هذا الفيروس.





وأشار إلى أننا مازلنا في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، ولكن مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.