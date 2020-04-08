AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدبولى: قدرنا هذا الأسبوع من 120 إلى 150 مصابا يوميا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، إننا مستمرون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كي نجنب مصر من خطر كورونا، والسيناريوهات التى تشهدها فى العديد من  الدول الأخرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، أننا قمنا باستعراض سيناريوهات مستقبلية للنمو وتزايد الأعداد، وحتى هذه اللحظة حدث فى مصر سيناريوهات مشابهة لما وضعناها فى الأسابيع الماضية لأعداد المصابين لهذا المرض الموجود فى مصر اعتبار لأكثر من شهر.

وأشار إلى أننا نجتمع ونضع تقديراتنا فى عدد المصابين حتى هذه اللحظة مقاربة للسيناريوهات المتوقعة من البداية، لافتا إلى أننا قدرنا هذا الأسبوع من 120 إلى 150 مصابا يوميا.

وتابع أن الأهم أن الزيادات فى عدد المصابين تكون بسيطة ومتدرجة لأن كل الخوف أن نقدر عدد الإصابات إلى 150 ويقفز إلى 300 مصاب فهذا يعنى أننا سنقترب إلى سيناريوهات دول أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع بـ 300 الحربي: لقاؤنا بالرئيس فخر و"قدرنا نثبت إننا جيل قد المسئولية".. فيديو

تعليقا على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر.. مدبولي: لا نخفي شيئا

رئيس الوزراء يتابع بنفسه إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين إلى مطار الغردقة.. مدبولي: مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء فى الحجر الصحي بمطار الغردقة: مصر من أوائل الدول عالميا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.. وغرفة أزمات للمتابعة يوميا.. صور

الحكومة: تعطيل حركة الطيران بدءًا من الخميس وحتى نهاية مارس

رئيس الوزراء: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المعيار الأهم لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

رئيس الوزراء: اتخذنا قرارات لمواجهة كورونا حافظنا بها على حياة المواطنين

سند العائلة.. وفاة أب مصاب بـ كورونا يوم عيد ميلاد طفلتيه التوأم

وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل

حضر فرح وعزاء.. مصاب بكورونا ينشر الفيروس في السعودية

لن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. تعرف على الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

قبل شراء سيارة مستعملة.. 4 علامات مهمة تدل على ضعف المحرك

صباح الأمل.. لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة رياضية من المنزل