مدبولى: قدرنا هذا الأسبوع من 120 إلى 150 مصابا يوميا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، أننا قمنا باستعراض سيناريوهات مستقبلية للنمو وتزايد الأعداد ، وحتى هذه اللحظة حدث فى مصر سيناريوهات مشابهة لما وضعناها فى الأسابيع الماضية لأعداد المصابين لهذا المرض الموجود فى مصر اعتبار لأكثر من شهر.





وأشار إلى أننا نجتمع ونضع تقديراتنا فى عدد المصابين حتى هذه اللحظة مقاربة للسيناريوهات المتوقعة من البداية، لافتا إلى أننا قدرنا هذا الأسبوع من 120 إلى 150 مصابا يوميا.



