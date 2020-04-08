متقلقوش حتى لو زاد العدد.. مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة لمواجهة كورونا

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الإجراءات لتعقيم وتطهير جميع مرافق الدولة للتأكيد على الحفاظ على الأرقام التي وصلنا لها فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، وضمان عدم انتشار المرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه خلال الفترة القادمة.

وناشد مدبولي، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر التليفزيون الرسمي للدولة، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها لضمان السيطرة على هذا الوباء.





وأكد أن بنيتنا الأساسية وقدراتنا طبقًا للسيناريوهات الموضوعة قادرة على تحملها والوصول لجميع المواطنين المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.



