AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متقلقوش حتى لو زاد العدد.. مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الإجراءات لتعقيم وتطهير جميع مرافق الدولة للتأكيد على الحفاظ على الأرقام التي وصلنا لها فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، وضمان عدم انتشار المرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه خلال الفترة القادمة.

 

وناشد مدبولي، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر التليفزيون الرسمي للدولة، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها لضمان السيطرة على هذا الوباء.


 وأكد أن بنيتنا الأساسية وقدراتنا طبقًا للسيناريوهات الموضوعة قادرة على تحملها والوصول لجميع المواطنين المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.


وأشار إلى أننا ما زلنا في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، ولكن مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يطالب المصريين وخاصة مواطني 4 محافظات بالالتزام الكامل بإجراءات الحكومة للحد من فيروس كورونا

رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط بشأن كورونا

رئيس الوزراء: توفير 1000 سيارة متنقلة كعيادات صحية بسبب كورونا

850 إجمالي الإصابات .. رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل حاسم فى مواجهة كورونا

التموين تطمئن المواطنين على مخزون السلع الإستراتيجية

ترشيحاتنا

وزير التعليم: نراقب منصة امتحان أولى ثانوي الآن.. ونثق أن الطلاب لن ينساقوا وراء دعوات المقاطعة

الفياجرا.. علاج جديد لـ كورونا يقضي على الفيروس نهائيًا

بالتفاصيل .. ننشر قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر التجول وغلق المحال

خالد الغندور يصدم حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

الصحة العالمية تنصح بتناول الطعام بالمنزل بسبب فيروس كورونا

مد حظر التجول لمدة أسبوعين حتى 23 أبريل اعتبارا من 8 مساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هند عبد الحليم فى عيد ميلادها

قبل شهر رمضان .. طريقة تخزين الثوم في موسمه

رغم الحظر وأزمة كورونا.. سيدة عمرها 101 عام تهرب من دار مسنين لسبب مؤثر