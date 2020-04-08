تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات .. التعليم العالي تكشف الحقيقة

قال الدكتور محمد الطيب المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لم يتم تغييره حتى الآن وسيكون في موعده الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات في 30 مايو 2020.









وأكد الطيب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك حلولا لجميع السيناريوهات، ولكن لا يمكن الآن اتخاذ قرارات لفترات بعيدة، أصبحت كل الأمور غير مستقرة، مضيفا: "نؤكد دائما مصلحة الطالب وحمايته من أي ضرر على رأس أولوياتنا في اتخاذ القرارات ولن يضار طالب في نزوله من بيته لأداء الامتحانات".





وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس يبحث كافة السيناريوهات خلال الفترة المقبلة ولا داعي للعجلة في اتخاذ القرار فما زال هناك شهر وثلاثة أسابيع على الموعد المقرر للامتحانات، مضيفا انه قد تم توفير المنصات التى تتيح التعليم عن بعد مجانا للطلاب.



