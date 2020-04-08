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تعليم

تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات .. التعليم العالي تكشف الحقيقة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:21 م
الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمد الطيب المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لم يتم تغييره حتى الآن وسيكون في موعده الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات في 30 مايو 2020.


وأكد الطيب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك حلولا لجميع السيناريوهات، ولكن لا يمكن الآن اتخاذ قرارات لفترات بعيدة، أصبحت كل الأمور غير مستقرة، مضيفا: "نؤكد دائما مصلحة الطالب وحمايته من أي ضرر على رأس أولوياتنا في اتخاذ القرارات ولن يضار طالب في نزوله من بيته لأداء الامتحانات".

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس يبحث كافة السيناريوهات خلال الفترة المقبلة ولا داعي للعجلة في اتخاذ القرار فما زال هناك شهر وثلاثة أسابيع على الموعد المقرر للامتحانات، مضيفا انه قد تم توفير المنصات التى تتيح التعليم عن بعد مجانا للطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الطيب، أنه حتى نهاية شهر مارس كانت إحصائيات الوزارة تؤكد أن نسبة  التواصل للطلاب تتعدى الـ75%، موضحا أن الوزارة تقوم برصد أمرين مهمين الأول نسبة تحميل المقررات علي منصات التعليم الإلكتروني والتي تفوق حاليا 90% كنسبة إجمالية على مستوى ال27 جامعة حتى نهاية شهر مارس، ونسبة التواصل على المنصات يفوق الـ 75%.
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