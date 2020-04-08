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محافظات

سيدة تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات العام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:31 م
الاجهزة الطبية لمستشفى
الاجهزة الطبية لمستشفى كفر الزيات العام
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أحمد على

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن فاعله خير رفضت ذكر اسمها تبرعت ببعض الأجهزة التي تحتاجها مستشفى كفر الزيات العام.

وأشار وكيل الصحة إلى أن التبرع تضمن كل من "جهاز شفاط أرضي كهربائي سعة 5 لتر وفلوميتر أكسجين تركي بالمرطب 5 وجهاز جلسات استنشاق وجهاز سي باب ماركة هوف ريختر ألماني الصنع وجهاز باي باب ماركة هوف ريختر ألماني الصنع وبلغ إجمالي تكلفة مالية 84500 جنيه .


وجاء ذلك فى إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير الأداء بمنظومة الرعايات المركزة مستشفيات مديرية الصحة .

أشار الدكتور محمد الششتاوي مدير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة انه يجب على المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني التكاتف مع الدوله لمواجهة الأزمة الراهنة ومحاربة فيروس كورونا المستجد .

ووجه الدكتور توفيق المنشاوى مسئول التطوير المؤسسي باداره الرعايه الحرجه والعاجلة كل الشكر للسيدة البارة التى رفضت زكر اسمها على  دعما الدائم  لمستشفيات صحة الغربية حفاظا على صالح المرضي .

 

 

سيدة تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات العام
سيدة تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات العام
سيدة تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات العام
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