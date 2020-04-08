تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحان الجغرافيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، الامتحانات التجريبي في مادة الجغرافيا ، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التي يؤدي الطلاب الامتحانات صباحًا.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحان الصف الأول الثانوي، امتحان تجربة، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات.





وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، وأداء الامتحان دون أي معوقات.





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وعلى جانب آخر، ترأست كشك لجنة اختيار موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة دسوق التعليمية وموجه أول التربية الرياضية بإدارة دسوق التعليمية بصفة مؤقتة، وتقدم لشغل الوظيفتين 5 متقدمين. وعلى جانب آخر، ترأست كشك لجنة اختيار موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة دسوق التعليمية وموجه أول التربية الرياضية بإدارة دسوق التعليمية بصفة مؤقتة، وتقدم لشغل الوظيفتين 5 متقدمين.



وضمت اللجنة، سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية، ووفاء حسنين، موجه عام اللغة الإنجليزية، ووائل رشاد بشتة، موجه عام التربية الرياضية. بأمانة سر، محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وعبدالفتاح إبراهيم نصار.



