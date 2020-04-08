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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحجب موقع الشورى و٤ صفحات للميديا للتحريض ضد حظر التجول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم 
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر، "لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيء إلى الصيادلة وتتسبب فى إثارة القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه ألفاظا وعبارات لا تليق"، بحسب حيثيات القرار.

وأعلن المجلس أن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية، وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 برنامجا من البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.

كما قرر المجلس حجب 4 حسابات جدد على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجوال، والحسابات الأربعة تضم مليونا و500 ألف متابع وتمتلكهما فتاتان بثتا فيديوهات تحرض المواطنين على عدم الامتثال لقرارات حظر التجول.

 وأصدر المجلس قرارا بتوجيه عقوبة لفت النظر لبرنامج "باب الخلق" الذي يذاع على قناة "النهار"، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، بسبب ما تناوله بخصوص "الشلولو" واعتباره علاجا للإصابة بفيرس كورونا.

كما قرر المجلس معاقبة برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه تامر أمين على قناة "النهار" بسبب استخدام مقدم البرنامج ألفاظا لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب كورونا، وسيتم الإعلان عن العقوبة فور صدور قرار بها.
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