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أخبار البلد

الروم الأرثوذكس تتبرع بـ200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه مصري لصندوق تحيا مصر المخصص لجمع التبرعات من اجل مكافحة فيروس كورونا، ولرعاية المرضى وشراء المعدات الطبية على ان يودع المبلغ في حساب الصندوق.

وأكد بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس – خلال تراسه اجتماع اللجنة المصغرة للمجمع المقدس المكون من خمسة مطرانة في مصر (طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد ) لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال أسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد – أن هذه التقدمة وإن كانت صغيرة إنما هي تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وأفريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء.

من ناحية أخرى، أجرى صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني،  اتصالا هاتفيا مع صاحب الغبطة إيرونيموس رئيس أساقفة أثينا واليونان للاطمئنان على صحته، الذي خضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، ومتمنيا له الشفاء العاجل.

كما تبادلا وجهات النظر حول دور الكنيسة في مكافحة انتشار جائحة كورنا، وتمنيا أن يحفظ لله العالم كله.

 

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