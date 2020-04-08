AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حساسين يسخر إمكانيات حملته لقرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحى عليها بسبب كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد
وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لحرصهم على توفير جميع متطلبات أهالى وجماهير قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بعد فرض الحجر الصحى على القرية بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور سعيد حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة مؤسسات ولديها القدرة والكفاءة والعمل باحترافية فى مواجهة مثل هذه الأزمات.

وأكد تسخير إمكانيات حملته ومكاتبه الخاصة لخدمات الجماهير على مستوى نطاق مدينة كرداسة للمساهمة مع أجهزة الدولة واتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وفى مقدمتها شراء وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل والسلع الأساسية، وتوفير سيارات لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير الشباب المتطوع من حملته لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة الحجر الصحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. حقيقة فرض حجر صحي على قرية كاملة بالجيزة

رعب في كرداسة.. فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية بالجيزة

بعد فرض الحظر التام عليها.. كيف يعيش الأهالي داخل قرية المعتمدية بعد ظهور كورونا؟

بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية

مدينة أشباح.. أول فيديو من داخل قرية المعتمدية بعد وضعها تحت الحجر بسبب فيروس كورونا

كأن شئ لم يكن.. كيف تصرف أهالي المعتمدية صبيحة ليلة فرض الحجر الصحي عليهم؟

ترشيحاتنا

الفياجرا.. علاج جديد لـ كورونا يقضي على الفيروس نهائيًا

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

الشرطة الكويتية تفتح النار في الهواء وتضبط 6 مصريين بعد مطالب بحقوقهم.. التفاصيل الكاملة

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟