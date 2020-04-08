حساسين يسخر إمكانيات حملته لقرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحى عليها بسبب كورونا

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لحرصهم على توفير جميع متطلبات أهالى وجماهير قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بعد فرض الحجر الصحى على القرية بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.





وقال الدكتور سعيد حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة مؤسسات ولديها القدرة والكفاءة والعمل باحترافية فى مواجهة مثل هذه الأزمات.





وأكد تسخير إمكانيات حملته ومكاتبه الخاصة لخدمات الجماهير على مستوى نطاق مدينة كرداسة للمساهمة مع أجهزة الدولة واتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وفى مقدمتها شراء وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل والسلع الأساسية، وتوفير سيارات لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير الشباب المتطوع من حملته لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة الحجر الصحى.