بعد حديث السيسي عنهم.. نائب يتقدم بتشريع لتخصيص نسبة 10% من الأرباح للعمالة بالقطاع الخاص

وصف النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى للطبقات الكادحة من المصريين بالموقف التاريخى والإنساني، مطالبا من جميع المؤسسات بالدولة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على هذه الطبقات سواء بالنسبة للعمالة المؤقتة أو العاملين داخل القطاع الخاص.





وكشف " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم أنه سيتقدم بمشروع قانون لتحسين الدخل الجماعى الذى على صرف 10 % من الأرباح فى نهاية كل عام لجميع العاملين داخل المشروعات التابعة للقطاع الخاص بمختلف أنواعها الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.





مؤكدا أنه كان قد تقدم بهذا التشريع لمجلس النواب منذ أكثر من سنوات ولكنه لم ير النور.



