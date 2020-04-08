انتظام العمل داخل مبنى المحامين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين عادت حركة العمل داخل النقابة مرة أخرى بداية من الأحد الماضي وذلك بعد انتهاء فترة إغلاقها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين عادت حركة العمل داخل النقابة مرة أخرى بداية من الأحد الماضي وذلك بعد انتهاء فترة إغلاقها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين عادت حركة العمل داخل النقابة مرة أخرى بداية من الأحد الماضي وذلك بعد انتهاء فترة إغلاقها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.



