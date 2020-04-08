AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتظام العمل داخل مبنى المحامين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتظمت حركة العمل داخل مبنى نقابة المحامين وذلك لتوفير كافة الخدمات لأعضائها بعد انتهاء فترة إغلاقها 14 يوما بسبب فيروس كورونا .

وواصل إدارة المبنى وضع الإجراءات الاحترازية ومواصلة عمليات التعقيم والتطهير للمبنى بالكامل وذلك لحماية أعضائها من الفيروس القاتل.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين عادت حركة العمل داخل النقابة مرة أخرى بداية من الأحد الماضي وذلك بعد انتهاء فترة إغلاقها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأضاف نقيب المحامين ان النقابة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وذلك لحماية اعضائها من خطر الإصابة.

وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت فتح أبوابها من جديد، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.

وانتظمت أعمال استئناف تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء وسط إجراءات احترازية مشددة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا السبب.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المحامين.. صور

لجان انتخابات المحامين تبدأ أعمال الفرز .. صور

للمحامين .. ازاي تحصل على خدمتك بعد قرار غلق النقابة

نقيب المحامين: حالة واحدة مصابة بـ كورونا في النقابة .. وتعليق المحاكم جزئي وليس كليا

نقابة المحامين تفتح أبوابها والإدارات تستأنف أعمالها.. غدا

رغم ظهور حالات كورونا .. المحامين تستأنف أعمالها بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس

ترشيحاتنا

أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

الشرطة الكويتية تفتح النار في الهواء وتضبط 6 مصريين بعد مطالب بحقوقهم.. التفاصيل الكاملة

رغم الحظر وأزمة كورونا.. سيدة عمرها 101 عام تهرب من دار مسنين لسبب مؤثر

شاهد.. دفن زعيم إفريقي داخل سيارة مرسيدس.. صور

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

رائحتهم معفنة.. إعلامية كويتية تثير عاصفة من الجدل بسبب العنصرية ضد الوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هند عبد الحليم فى عيد ميلادها

قبل شهر رمضان .. طريقة تخزين الثوم في موسمه

رغم الحظر وأزمة كورونا.. سيدة عمرها 101 عام تهرب من دار مسنين لسبب مؤثر