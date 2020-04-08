انتظام العمل داخل مبنى المحامين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

انتظمت حركة العمل داخل مبنى نقابة المحامين وذلك لتوفير كافة الخدمات لأعضائها بعد انتهاء فترة إغلاقها 14 يوما بسبب فيروس كورونا .
وواصل إدارة المبنى وضع الإجراءات الاحترازية ومواصلة عمليات التعقيم والتطهير للمبنى بالكامل وذلك لحماية أعضائها من الفيروس القاتل.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين عادت حركة العمل داخل النقابة مرة أخرى بداية من الأحد الماضي وذلك بعد انتهاء فترة إغلاقها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وأضاف نقيب المحامين ان النقابة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وذلك لحماية اعضائها من خطر الإصابة.
وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت فتح أبوابها من جديد، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.
وانتظمت أعمال استئناف تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء وسط إجراءات احترازية مشددة.