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محافظات

إزالة 14 حالة تعد على الأراضى بقرى مركز إهناسيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

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وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا"اليوم الأربعاء"،تحت إشراف المحاسب يحيى ياسين رئيس الوحدة المحلية،بإزالة عدد 12 حالة تعد في المهد على مساحه 1600 متر أرض أملاك الدولة بقرية طما فيوم ،بالإضافة إلى إزالة  2 حالة تعد في المهد على أرض زراعية على مساحة 200 متر بعزبة سعد شاويش،وذلك يحضور مسؤولى الوحدة المحلية بالمركز والقرية والأملاك ، حيث تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد .

وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة،وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

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