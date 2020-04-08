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أخبار العالم

جانتس: نريد تشكيل حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:22 م
جانتس: نريد تشكيل
جانتس: نريد تشكيل حكومة طوارئ وطنية لكن ليس بأي ثمن
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سمر صالح
قال رئيس الكنيست رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس "نريد إنشاء حكومة طوارئ وطنية - ولكن ليس بأي ثمن".
 
وأضاف: "المفاوضات بيننا وبين الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية تكاد تكون مكتملة هذا الأسبوع، لكن لم يقبل أي من الطرفين بكل مطالب الآخر.
 
وأشار إلى أن نتنياهو وفريقه أعاقوا الجهود وطالبوا باختيار اللجنة القضائية خلافا لما تم الاتفاق عليه.
 
وتابع: "قلنا لهم أننا نريد إنشاء حكومة طوارئ وطنية - ولكن ليس بأي ثمن، وتوحيد القوى في الأزمة مهم- ولكن في مثل هذه الأوقات الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون من أجل مستقبل إسرائيل مهم للغاية ".

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