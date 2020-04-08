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تعليم

جامعة القاهرة: أخلينا المدينة الجامعية لتحويلها إلى مستشفى للعزل الصحي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:20 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بجامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قالت الدكتور هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إخلاء المدينة الجامعية للجامعة، تمهيدًا لتجهيزها لتتحول إلى مستشفى للعزل الصحي.


وأضافت نائب رئيس جامعة القاهرة ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجامعة حددت جدول لطلاب المدن الجامعية، لاستلام المتعلقات الشخصية، يراعي نظام الدور والإجراءات الاحترازية. 

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وكان قد وجه رئيس الجمهورية بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع وزارة التعليم العالى، لاستخدامها في العزل الصحي للحالات التي تحمل المرض، ولكن لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، حيث يتم العمل حاليًا فى عدد من المدن الجامعية لتجهيزها، وسيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها.  

وقال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى في تجهيز المدن الجامعية ستكون في جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وإسكندرية وأسيوط والمنصورة والمنيا لتغطية جزء كبير من المحافظات.

وأوضح أنه تم إعداد المباني والتأكد منها وتطهيرها وتعقيمها وتجهيزها بشكل كامل لاستقبال مرضى كورونا في حال احتياجها في أي وقت.

وأشار إلى أنه كان هناك تكليف من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على رفع كفاءة هذه المدن، وبالتالي العمل جار منذ يومين على إنهاء تلك الاستعدادات.
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