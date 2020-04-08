جامعة القاهرة: أخلينا المدينة الجامعية لتحويلها إلى مستشفى للعزل الصحي

قالت الدكتور هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إخلاء المدينة الجامعية للجامعة، تمهيدًا لتجهيزها لتتحول إلى مستشفى للعزل الصحي.



وأضافت نائب رئيس جامعة القاهرة ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجامعة حددت جدول لطلاب المدن الجامعية، لاستلام المتعلقات الشخصية، يراعي نظام الدور والإجراءات الاحترازية.

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