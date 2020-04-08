المركز القومي لثقافة الطفل يتجه للمنصات الإلكترونية تنفيذا لقرارات الدولة..فيديو

أكد محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن جميع المراكز الثقافية ملتزمة بقرارات رئاسة الوزراء، وتجنب التزاحم .





وأضاف محمد ناصف خلال حوارة لبرنامج صباحك مصري الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر، أن المركز القومي لثقافة الطفل، بحث استخدام وسيلة أخري تتناسب مع الأزمة الحالية .





وأشار إلي أن المركز القومي لثقافة الطفل، إتجة في تلك الفترة إلي المنصات الإلكترونية.





وأوضح أن من ضمن تلك المنصات ، الصفحة الرسمية للمركز القومي، وصفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل .



