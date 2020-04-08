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ثقافة

القومى لثقافة الطفل يطلق "حكايات جدو سعدان" على يوتيوب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلق المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف سلسلة "حكايات جدو سعدان" تأليف كاتب الأطفال تامر سعدان، عبر قناة المركز على اليوتيوب، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها  الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كأحد صور الجهود المبذولة من الوزارة، للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

وحكايات جدو سعدان عبارة عن مجموعة قصصية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى ست سنوات، يقوم بتقديمها في شكل حكايات مصورة لتوعية الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد، مثل قصة كورونا والحيوان الأليف، التي تقوم بتوعية الأطفال حول كيفية التعامل مع حيواناتهم الأليفة الموجودة فى البيوت المصرية، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد و العالم كله، والإجراءات الإحترازية التى يتبعونها، للحفاظ على سلامة أنفسهم وحيواناتهم، وغيرها الكثير من قصص السلسلة.
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