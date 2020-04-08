محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة





افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء معارض السلع الغذائية والخضار والفاكهة والتي ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط وذلك بميدان سيتي بحي غرب لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري وارتفاع الأسعار

في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





جاء ذلك بحضور محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور علي مهران أمين مساعد حزب مستقبل وطن بأسيوط نائبًا عن المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ومحمود معوض نفادى أمين التنظيم بالحزب وإيهاب عبد الحميد أمين لجنة المشروعات الصغيرة بأمانة أسيوط وعدد من أمناء اللجان بالحزب ومسؤولي أمانة قسم أول أسيوط.





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام معرض الخضار والفاكهة المتنوعة والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالتنسيق مع التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب ثم تفقد أقسام المواد الغذائية بالمعرض.





واستمع إلى شرح عن أسعارها وأنواعها وتوافر كميات كبيرة منها مشددًا على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لأقسام المعرض وتنظيم عملية دخول المواطنين وحركة الشراء والبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في تغليف وتعبئة المواد الغذائية .









كما تفقد قسم اللحوم البلدي والمجمدات من الخضار والفاكهة فضلًا عن قسم الياميش والمكسرات ومستلزمات رمضان والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.









والتقى المحافظ بالمواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة ورخص أسعارها مطالبين باستمرارية المعارض على مدار العام لضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع الغذائية.









وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية للجمعيات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.









وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



