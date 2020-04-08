AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مستوردي الغاز الطبيعي المسال: كورونا يقلص الطلب خلال 2020

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قالت المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيتقلص هذا العام عن مستويات قياسية في 2019، إذ تضغط أزمة فيروس كورونا على الاقتصادات في سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض من الوقود.


وقالت المجموعة إنه بعد ارتفاع الطلب في العام الماضي 13% إلى 354.7 مليون طن، يبدو أن الانكماش الاقتصادي في الكثير من الأسواق الرئيسية سيقلص واردات الدول المستهلكة من الغاز.


وقال رئيس الجمعية جان ماري دوجير في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "عام 2019 كان عاما قياسيا لصناعة الغاز الطبيعي المسال من حيث الكميات المستوردة وقرارات الاستثمار الجديدة التي اتخذت".


وتابع "على المدى القصير، التأثير السلبي لتفشي كوفيد-19 على اقتصادات الدول المستوردة سيضع ضغطا نزوليا على الطلب في سوق تعاني تخمة بالفعل.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي المسال العام الماضي بفضل خمسة مشروعات تسييل جديدة ضخمة في الولايات المتحدة وأستراليا لتصبح الأولى أكبر مصدر بعقود قصيرة الأجل. وبدأ تشغيل مشروعين صغيرين في روسيا والأرجنتين.


وقفزت الاستثمارات في مشروعات مستقبلية رغم وفرة الإمدادات، إذ جرت الموافقة على أحجام إنتاج جديدة بلغت 71 مليون طن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ..توقعات بخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

Shell: الطلب العالمي على الغاز المسال قد يتضاعف بحلول 2040

الملا يستعرض مراحل وتحديات قطاع البترول في آخر 8 سنوات

مدعما لأرباح مصر.. تراجع كبير لـ أسعار النفط اليوم

اسعار الغاز الطبيعي للمصانع.. مطالب بخفض القيمة بعد التراجع العالمي

برميل النفط قد يصل إلى 20 دولارا.. أرامكو السعودية تتخذ قرارات جريئة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد الغندور يصدم حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان حبها لـ أحمد العوضي

تقوية المناعة أبرزها.. 11 فائدة لتناول الينسون على الريق

بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها داخل الجيم

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

فساد أردوغان وكورونا يحاصران الأتراك.. أزمتا المال والصحة تقودان اقتصاد البلاد إلى الدمار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟