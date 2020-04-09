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محافظات

على الجبهة بعمري أفديك.. طبيب بمسشفى العزل بالنجلية يؤلف قصيدة لدعم الجيش الأبيض

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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ايمن محمود

 الموهبة لا تقف عند مهنة أو حرفة معينة ويعد الشعر أحد المواهب التى تميز أشخاصاً عن غيرهم وفى مستشفى العزل بالنجيلة حيث يتواجد الدكتور محمد أبو طالب، الطبيب ضمن الجيش الأبيض بمستشفى العزل بالنجيلة لم يكتف فقط بأداء دوره كطبيب ولكن هذا لم يمنعه أيضًا من تأليف قصيدة بعنوان "الجيش الأبيض".

عبر خلالها عن رحلته وزملائه في محاربة فيروس كورونا مطالبًا المصريين بالصمود لمواجهة الفيروس بالبقاء بمنازلهم . 

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إلى نص القصيدة

نكتب من الألم حكايات

وبنقاوم عشان نحميك

ومش خايفين يقولوا : مات

وعلى الجبهة بعمري أفديك

هنفضل على الوجع صابرين

ومش هنلوم أي ظروف

عيون سهرانة مش بتنام

قلوبنا مات جواها الخوف

ولو تسألني على الأحوال

هجاوبك اننا ثابتين

في عز الشدة متحدين

يمر اليوم علينا شهور

وهنكمل ولو لسنين

بنضحي بحياتنا عشانك

وبننادي بعلو الصوت

تفضل طول اليوم في مكانك

لأجل ما تحمي الناس من الموت

وامنع أي خوف من بكرة

وازرع حواليك كل أمان

بكرة يعدي ونقول ذكرى

ويبقى "#كورونا" ماضي وكان

طول ما الشعب المصري واعي

هيسود في بلادنا الرخاء

اعزل نفسك ساعد "جيشك"

يحميك من نشر الوباء.

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