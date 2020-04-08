رد كلبي.. حملة تتصدر السوشيال ميديا في نيويورك وسط آلام فيروس كورونا

مساء أمس الثلاثاء عن نهاية مسلسل البحث عن الكلبين بعد أن تم العثور على جثة الكلبة "لوسيا"، بعد أن توفيت

في نفس البركة التي وجد فيها شقيقها "أورسو" متوفيًا أيضا في الشهر الماضي، حيث

لم ير رجال الإنقاذ الكلبة "لوسيا" في ذلك الوقت حيث كانت الأعشاب تحجب جسدها.