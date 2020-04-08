رد كلبي.. حملة تتصدر السوشيال ميديا في نيويورك وسط آلام فيروس كورونا

تصدرت حملة "رد كلبي" صفحات السوشيال ميديا في محيط ولاية نيويورك، عقب فقد كلبي الرعاية الصحية "لوسيا" و"أورسي"- تستخدم لرعاية المسنين- من قبل مالكتهما "ماري آن باورز" منذ شهر وقبيل انتشار جائحة كورونا في الولاية، حيث يتابع سكان الولاية أخبار الكلبين المفقودين يوما بعد يوم، بعد أن كسبت الحملة تعاطف عدد كبير منهم. وأعلنت المالكة "باورز" مساء أمس الثلاثاء عن نهاية مسلسل البحث عن الكلبين بعد أن تم العثور على جثة الكلبة "لوسيا"، بعد أن توفيت في نفس البركة التي وجد فيها شقيقها "أورسو" متوفيًا أيضا في الشهر الماضي، حيث لم ير رجال الإنقاذ الكلبة "لوسيا" في ذلك الوقت حيث كانت الأعشاب تحجب جسدها.
وأوضحت أنها ستتبرع بمبلغ المكافأة للعثور على الكلاب للبحث وإنقاذ الكلاب المفقودة الأخرى، كما ستبدأ في تدشين منظمة بمساعدة أعضاء الكونجرس والمشرعين المحليين لمساعدة الكلاب التي تكون في مواقف مسيئة.
وقالت إنها فوجئت بكل الحب والتعاطف من الجميع، مع لوسيا وأورسو"، مضيفة أنها كانت تشعر من صميم قلبها أنها ستجد الكلبين ولذلك كانت تزيد المكافأة في البحث عنهما.
وأوضحت أنها ستتبرع بمبلغ المكافأة للعثور على الكلاب للبحث وإنقاذ الكلاب المفقودة الأخرى، كما ستبدأ في تدشين منظمة بمساعدة أعضاء الكونجرس والمشرعين المحليين لمساعدة الكلاب التي تكون في مواقف مسيئة.