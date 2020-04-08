محافظ بني سويف يتابع امتحانات الأول الثانوي التجريبية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة لسير امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية ، والتعامل السريع مع أي شكاوى ترد لغرفة عمليات التربية والتعليم، والخطوط الساخنة التي تمت إتاحتها سواء الخطوط الأرضية أو على تطبيق الواتس آب، مثنيا على الجهود المبذولة والمنفذة التي تنفذها المديرية في هذه المرحلة المهمة.





جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، لمتابعة موقف وسير الامتحانات، ومناقشة أي مستجدات أو معوقات لسرعة حلها من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية أو المعاونة، حيث يؤدي 14 ألفا و56 طالبا في الصف الأول الثانوي، الامتحانات التجريبية الإلكترونية بنظام التابلت الإلكتروني، والتي بدأت يوم الأحد الماضي من المنازل.





ومن جانبها أكدت وكيل المديرية أنه يجري المتابعة من خلال أرقام الشكاوى التي أتاحتها المديرية للمتابعة أولا بأول لسير نظام الامتحانات التى تجرى الآن لطلاب الثانوى العام أون لاين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنه تسير بشكل جيد يؤكد على نجاح منظومة التعليم الجديدة، منوهة عن إشادات بنجاح التجربة وأنها وفرت على أولياء الأمور الأعباء المالية التي تستنزفها الدروس الخصوصية، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب فى البحث عن المعلومة ومحاكاة متطلبات العصر فى التطور التكنولوجى.





وأكدت وكيل المديرية أنها أعطت تعليمات مشددة بناء عن متابعة وتوجيهات محافظ بني سويف وتنفيذا لتكليفات الوزارة بضرورة أن يقوم مديرو الإدارات والمدارس والمدرسون بمساعدة الطلاب فى الوصول إلى كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية .





وتجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف أسند لفريق العمل يضم التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات وأعمال توزيع التابلت الإلكتروني للصف الأول الثانوي، والتي تمت بمقار 8 مدارس المخصصة لهذا الغرض وفقا لخطة الدولة الشاملة في مجابهة عدوى فيروس كورونا ، ووصلت المنظومة عملها حتى في أيام الأجازات ليتم تسليمها بنسبة 100% قبل بدء عملية الامتحانات.