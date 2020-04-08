ضبط مصنع بلاستيك ببركة السبع بدون ترخيص وتحرير 200 محضر تموينى بالمنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 200 محضر تموينى ضمن الحملات اليومية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار تشديد إحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول والتأكد من الإلتزام بالأسعار ، في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.





و أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 59 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 141 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري.





وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لإنتاج البلاستيك بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع لإدارته بدون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر وضبط 2 طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و4000 دورق لمياة الشرب منتج نهائى مجهول المصدر،





وكذلك تحرير 2 محضر جنح ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون وتم ضبط 15 أمبول جيل و720 حفاظة أطفال مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر شبين الكوم لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 65 كجم لحوم مفرومة و50 كجم دهون جمعيهم غير صالح للإستهلاك الأدمى.





وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 500 كجم دقيق بلدى مدعم.





أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة لضبط المخالفين ومنع التلاعب بالأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظًا على حقوق المواطنين .