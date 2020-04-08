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محافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية في بني سويف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 
وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

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وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى"اليوم الأربعاء"،تحت إشراف عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية ،بإزالة عدد 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقريتي قمن العروس وونا القس،فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة أحمد دسوقى"بإزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى(شنرا، اقفهص،أبسوج،منشأة عمرو،كفر منسابة،صفط الخرسا ،وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدات المحلية والزراعة،حيث تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد .

وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن،ومديرية الزراعة والأملاك،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة،وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. 
إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية في بني سويف
إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية في بني سويف
إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية في بني سويف
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