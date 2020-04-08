انفوجراف.. الإجراءات والتفاصيل الكاملة لمبادرة "حماية المنافسة" لدعم الشركات في مواجهة كورونا

نشرت الصفحات الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجرافيك يشرح التفاصيل الكاملة، للمبادرة التي أطلقها الجهاز ويقدم من خلالها الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدي توافق ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦.

وأوضح الجهاز أن المبادرة تهدف أيضا لتقديم أي استشارات اقتصادية والرد علي أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و ٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.





وخصص الجهاز البريد الإلكتروني: [email protected] لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سيقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها، ولضمان سرعة الرد علي تلك الاستشارات.





وأشار إلى أن البريد الالكتروني يجب أن يتضمن التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق وتشمل ، ‌أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية، ‌الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد، ‌موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة، ‌الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.





وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.







