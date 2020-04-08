هيرميس تنجح في إتمام إصدار صكوك بـ 2 مليار جنيه لإحدى شركات هشام طلعت مصطفى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري.





وذلك في صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.





ويشار إلى أن الجهة المستفيدة "الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني" والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).





ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.





وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة. وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ش.م.م. بدور الشركة المصدرة.





وشدد ماجد العيوطي نائب رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات على اعتزازه بقدرة فريق العمل بالمبادرة في إتمام أول عملية من نوعها بالسوق المصري، وأضاف أن نجاح إتمام الصفقة الأخيرة رغم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد يدل على قدرة وكفاءة فريق العمل على اقتناص الفرص وتنفيذ وإتمام الصفقات في مختلف الظروف وفي كافة الأسواق التي يعمل بها القطاع..





وأشاد العيوطي بدور هيئة الرقابة المالية في استحداث المنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التي تضيف عمق جديد لأسواق المال المصرية، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفي حيث أن هذه الصفقة هي الرابعة على التوالي في أقل من ثلاثة أعوام، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات والشراكة التي تجمع الشركة بعملائها لتحقيق النجاحات سواء على المدى البعيد أو القريب





ومن جانبه صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أن استراتيجية تشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات التي تم تنفيذها منذ عامين أتت بثمارها وذلك من خلال مساهمتها في تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها حيث انها أسفرت عن تنفيذ عدة صفقات أدرت عوائد للقطاع في ظل تباطؤ أسواق المال بالشرق الأوسط والعالم بشكل عام.





حيث نجحت الشركة بنهاية العام الماضي أيضا في أول إصدار لسندات قصيرة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية وأيضًا طرح سندات توريق قصيرة الأجل لأول مرة في تاريخ السوق المصري وذلك في إصدار بقيمة 167 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال.