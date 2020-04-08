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أخبار العالم

بسبب كورونا.. صحيفة كويتية توقف إصدارها الورقى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:22 م
كويت تايمز
كويت تايمز
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ميـــس رضــا
قررت جريدة كويت تايمز وقف إصدارها الورقى تماشيًا مع تعليمات  وزارة الصحة الوقائية وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر حرصًا منها  على سلامة قرائها وموظفيها وسلامة .


وحذت عدة صحف عربية نهج كويت تايمز منذ بدء الأزمة، حيث سبقت عدة صحف ورقية بهذه الخطوة مثل عكاظ السعودية وجريدة عمان وصحف مغربية وأردنية .

فيما تشكل هذه الخطوة دخول الصحافة الورقية في العالم العربي منعطفا جديدا غير مسبوق وتحدٍ جديد، إذ امتنعت بعض البلدان من إصدار أعداد صحف ومجلاتها الورقية، وذلك بسبب فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).

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