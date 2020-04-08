مدينة لم تنم منذ 350 عاما.. شاهد ماذا فعل بها كورونا؟





ووفقا للتقرير، بدت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية بشوارعها ومواقعها السياحية الخلابة خاوية على عروشها بسبب العزل الصحي المفروض على سائر البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن كيب تاون، المدينة التى لم تنم ولم تهدأ منذ 350 عاما، وما فعله بها كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة غياب المارة والسائحين من مناطق شهيرة كمتنزه الطاولة الوطني الجبلي وحقول النبيذ إبان العزل الذي أقره الرئيس سيريل رامافوزا بدءًا من 26 مارس – آذار الماضي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري.





وبمقتضى الحجر، يُمنع الأشخاص من الخروج من منازلهم لأداء أي نشاط رياضي بالشوارع أو التوجه للشواطئ كما حُظرت أية تجمعات تضم أكثر من 50 شخصًا.





وتعد جنوب أفريقيا هي أكثر الدول تسجيلًا للإصابات بالفيروس في القارة بما لا يقل عن 1700 حالة كما توفي 13 شخصًا جراء الفيروس بها حتى الآن.