AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدينة لم تنم منذ 350 عاما.. شاهد ماذا فعل بها كورونا؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:18 م
مدينة كيب تاون، جنوب
مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن كيب تاون، المدينة التى لم تنم ولم تهدأ منذ 350 عاما، وما فعله بها كورونا.

ووفقا للتقرير، بدت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية بشوارعها ومواقعها السياحية الخلابة خاوية على عروشها بسبب العزل الصحي المفروض على سائر البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة غياب المارة والسائحين من مناطق شهيرة كمتنزه الطاولة الوطني الجبلي وحقول النبيذ إبان العزل الذي أقره الرئيس سيريل رامافوزا بدءًا من 26 مارس – آذار الماضي ويستمر حتى 16 أبريل  الجاري.


وبمقتضى الحجر، يُمنع الأشخاص من الخروج من منازلهم لأداء أي نشاط رياضي بالشوارع أو التوجه للشواطئ كما حُظرت أية تجمعات تضم أكثر من 50 شخصًا.


وتعد جنوب أفريقيا هي أكثر الدول تسجيلًا للإصابات بالفيروس في القارة بما لا يقل عن 1700 حالة كما توفي 13 شخصًا جراء الفيروس بها حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة كارثة وطنية بسبب كورونا

جنوب أفريقيا تغلق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

كورونا يغزو أفريقيا.. الدول المتقدمة تصدر الفيروس للقارة السمراء.. وإغلاق الحدود أبرز الإجراءات الاحترازية

جنوب أفريقيا تفرض حجرا صحيا على سفينة سياحية للاشتباه بكورونا

وتيرة متسارعة.. ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

حقيقة إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ كورونا

ترشيحاتنا

بجنيه واحد فقط حيلة آمنه لطرد الذباب الرزل من منزلك فورا

مد حظر التجول لمدة أسبوعين حتى 23 أبريل اعتبارا من 8 مساء

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

رغم الحظر وأزمة كورونا.. سيدة عمرها 101 عام تهرب من دار مسنين لسبب مؤثر

مد حظر التجول حتى 23 أبريل واستمرار تعليق رحلات الطيران.. فيديو

رئيس الوزراء : الحظر يبدا الساعة الثامنة مساء اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟