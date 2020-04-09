نائب: مجهودات الحكومة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين من وباء كورونا

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن الحكومة والأجهزة المعنية تقدم ملحمة تاريخية بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال بذل مجهود كبير مع المحليات والجيش والشرطة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجهودات الحكومة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين من وباء فيروس كورونا، من خلال اتخاذها إجراءات احترازية تصب فى مصلحة المصريين.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن العالم كله أصبح يمر بتداعيات اقتصادية ومنها مصر بعد تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم ، مشيرا إلى أن تحقيق الدول لمزيد من الإنتاج يجعلها تنهض إقتصاديا من وباء فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم.