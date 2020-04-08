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أخبار العالم

بوتين يدعو إلى الاستعداد العاجل لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:14 م
بوتين يدعو إلى الاستعداد
بوتين يدعو إلى الاستعداد العاجل لمواجهة كورونا
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سمر صالح
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات في جميع مناطق البلاد إلى تسوية جميع المسائل المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل عاجل. 

وأكد الرئيس بوتين أن بلاده قادرة على الخروج من أزمة وباء كوفيد 19 بأقل الخسائر بسبب ما تتبعه من عمل منظم ومنضبط.

وفي كلمته عبر الفيديو خلال جلسة مناقشة تداعيات الفيروس قال بوتين "إن الوضع الصعب ليس ميؤوسا منه تماما وإذا تصرفنا بكفاءة وبطريقة منظمة ومنضبطة فإننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا بأقل الخسائر معربا عن شكره للمتخصصين وعلماء الفيروسات والأطباء على التوصيات التي يقدمونها على جميع المستويات لاتخاذ قرارات فعالة لتقوم الحكومة بدورها بتقديمها للمواطنين ".
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