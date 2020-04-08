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برلمان

برلماني: السيسى يثبت مدى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على هذا الشعب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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فريدة محمد
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن ما أعلنه الرئيس السيسى  يثبت مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على هذا الشعب وهذا البلد آمنا. 

وأضاف الجوهري أن السيسى وجه رسائل حاسمة للداخل والخارج بأن مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات. 

وأشار الجوهري إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجيش والاستعدادات من بناء المستشفيات الميدانية وتوفير الجاهزية الطبية المطلوبة، وغيرها من الاستعدادات يمكن مصر بإذن الله من مواجهة كافة السيناريوهات، كما أكد الرئيس السيسي. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل للمواطنين فى ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية "قوية وقادرة"، مضيفًا "بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
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