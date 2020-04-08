عرض موسيقي خاص من ضباط الحجر الصحي لأطباء أحد مستشفيات مدريد.. شاهد

قدم مجموعة من الضباط بالحجر الطبي في إسبانيا عرض خاص للأطباء ومرضى كوفيد 19 في أحد مستشفيات مدريد.





جاء العرض كتحية وتقدير، لمجهودات الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا .





ونال العرض إعجاب الأطباء والمرضي وقاموا بالتصفيق لهم في نهايته .



