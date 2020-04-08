عرض موسيقي خاص من ضباط الحجر الصحي لأطباء أحد مستشفيات مدريد.. شاهد

قدم مجموعة من الضباط بالحجر الطبي في إسبانيا عرض خاص للأطباء ومرضى كوفيد 19 في أحد مستشفيات مدريد.
جاء العرض كتحية وتقدير، لمجهودات الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا .
ونال العرض إعجاب الأطباء والمرضي وقاموا بالتصفيق لهم في نهايته .
يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت فى إسبانيا اليوم وتخطت الـ 13 ألفا، وفى وقت سابق أكد العديد من الخبراء أن إسبانيا التى تعتبر أكثر الدول الأوروبية التى تعانى من فيروس كورونا، ستستمر فى العزل والحجر الصحى حتى يوليو القادم، وأفضل سيناريو لها سيكون انتهاء الفيروس فى الأسبوع الثانى من يونيو، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.