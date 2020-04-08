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مرأة

لتجنب الحساسية الموسمية .. استخدم محلول ملحي وشاهد النتيجة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
إن الربيع يعني الفصل الذي تظهر فيه براعم الورود وتزهر فيه الأشجار أما إذا كنت واحدًا من ملايين الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية، فقد يعني الربيع لك العطاس، والاحتقان، ورشح الأنف وغيرها من الأعراض الأخرى المزعجة.

ووفقا لموقع مايو كلينك الحساسية الموسمية يُطلق عليها أيضًا اسم حمى القش وحساسية الأنف قد تجعلك إنسانًا تعيسا لكن قبل أن تختار الزهور البلاستيكية والعشب الاصطناعي، جرِّب هذه الإستراتيجيات للمحافظة على الحساسية الموسمية تحت السيطرة.

إن غسل الممرات الأنفية بمحلول ملحي (الإرواء الأنفي) وسيلة سريعة وفعالة وغير مكلفة لتهدئة احتقان الأنف فإن الغسل يؤدي مباشرةً إلى التخلص من المخاط ومسببات الحساسية بإخراجهم من الأنف.

ابحث عن زجاجة تخرج محتواها بالضغط أو وعاء غسل الأنف (neti pot) وهو عبارة عن وعاء صغير له فوهة مصممة لغسل الأنف في الصيدلية أو متجر الطعام الصحي القريب منك واستعمل الماء المقطر، أو المعقم، أو الذي سبق غليه وتبريده، أو الذي خضع للترشيح باستخدام فلتر بمسام يبلغ حجم فتحتها ميكرون واحد أو أصغر لتكوين محلول الإرواء الملحي وتأكد أيضًا من غسل أداة الإرواء بعد كل مرة من استعمالها باستخدام ماء مقطر، أو معقم، أو سبق غليه وتبريده، أو خضع للترشيح مثلما حدث مع ماء الغسل أو اترك الأداة مفتوحة لتجف بفعل الهواء.
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