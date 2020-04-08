AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انفراجة ووهان.. مدينة صينية جديدة تواجه الإغلاق بسبب كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:16 م
مدينة صينية جديدة
مدينة صينية جديدة تواجه الإغلاق بسبب كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام صينية عن أن مدينة سويفنخه في إقليم هيلونج جيانج الصيني فرضت قيودا على حركة السكان اليوم على غرار ما حدث في مدينة ووهان، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

ووفقًا لوسائل الإعلام، ارتفع عدد حالات الإصابة من الوافدين إلى الإقليم لـ 25 حالة في يوم واحد، ما جعل المدينة تخشى ارتفاع الإصابات وتحولها إلى بؤرة جديدة.

وطالبت المدينة السكان بالبقاء في المنازل، ويُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيام لشراء الاحتياجات الضرورية، لكن يجب أن يعود في اليوم نفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت السلطات الصينية الإجراءات المفروضة على مدينة ووهان مصدر تفشي الوباء، بعد نحو 5 أشهر من ظهور وباء كورونا وما يزيد على شهرين من الإغلاق والإجراءات المشددة؛

وللمرة الأولى منذ 23 يناير تمكن سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة، اليوم، من مغادرة البلاد والتنقل بحرية بعد تشغيل الطرق والقطارات.

ومن المتوقع أن يغادر ووهان نحو 55000 شخص في اليوم الأول، إضافة إلى ذلك سيحاول العديد من الخمسة ملايين الذين فروا من المدينة بسبب فرض الإغلاق العودة إليها مرة أخرى، لكن تلك الخطوة تضيف مزيدا من الخوف وتزيد احتمالية

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أعلنت أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ما يعكس ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجل 32 حالة.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن عدد حالات الإصابة الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله، إلى 137 حالة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سرعة انتشار كورونا.. هذا ما فعلته مدينة ونتشو الصينية في مواطنيها

الصحف السعودية: كورونا يحصد 490 وفاة و24324 إصابة فى الصين.. بكين تعلن تعافي المئات من الفيروس اللعين.. وأمريكا تؤكد التعاون مع الصين للحد من انتشار المرض

الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 564 وفاة و28060 إصابة

ارتفاع الوفيات إلى 630 حالة و30 ألف إصابة في الصين بسبب كورونا.. تزايد المخاوف العالمية من انتشار الفيروس .. والرئيس الصيني يؤكد لـ ترامب قدرة بلاده على مكافحته.. أبرز ما جاء بالصحف السعودية

كورونا تحول الصين لمدينة أشباح.. فيديو

للمرة الأولى.. وزارة الصحة الصينية: لا إصابات جديدة في ووهان.. فيديو

ترشيحاتنا

تهنئة خاصة من رئيس الوزراء للشعب المصري

قبل شهر رمضان .. طريقة تخزين الثوم في موسمه

بفستان أسود قصير.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصورة جريئة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجول

تمديده حتى 23 ابريل .. الحكومة تعلن موقفها من حظر التجول

رائحتهم معفنة.. إعلامية كويتية تثير عاصفة من الجدل بسبب العنصرية ضد الوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟