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برلمان

برلماني: يجب على المستهترين بخطورة كورونا أن يتجاوبوا مع إجراءات الحكومة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، يعزفون سيمفونية في الإجراءات التي يتخذونها من أجل مواجهة فيروس كورونا.


وأشار "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك حالة من الرضا فى الشارع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أعطت صدى عالميا بشأن أن مصر تسير على الطريق الصحيح، عبر الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة لمواجهة هذا الوباء.


وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الجيش والشرطة قاما بمجهود رائع بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كما أن الحكومة قامت بدورها فى محاولة منع التجمعات بقدر الإمكان من خلال فرض الحظر الجزئي.


وطالب بتغيير ثقافة الشعب عبر زيادة الوعى بمخاطر فيروس كورونا، وأن يكون لديهم علم بأن كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لصالح المواطن والدولة، مؤكدا ضرورة وجود تجاوب من المستهترين بخطورة الفيروس مع إجراءات الحكومة.

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