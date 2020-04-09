برلماني: أي عامل متضرر من كورونا يتقدم بشكوى

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول صرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا.









وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الرئيس السيسي قدم دعما وامتيازات لأصحاب المصانع والشركات، بموجبها طالبهم بعدم تخفيض الرواتب، مضيفا: "الرئيس مبيخفضش أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وبيعطي كل هذه الامتيازات عشان تدخل جيوب رجال الأعمال، لكن عشان يدعم العمال في هذه الأزمة".









وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، العمال المتضررين بتقديم شكاوى للحكومة، مؤكدا أنه مستعد لتلقي أي شكاوى من العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.









وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد.









وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس".







