تمسكوا بتطبيقه داخل فندق.. الحجر الصحي بميناء الغردقة يرفض تطبيق إجراءات الحجر داخل مركب فندقي

رفض مسئولو الحجر الصحي بميناء الغردقة البحرى تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما على طاقم مركب سفارى قادم من جيبوتى داخل المركب بدعوى أن الحجر الصحى يجب أن يكون داخل فندق سياحى رغم أن المركب السياحي يعد فندقا عائما وبه غرف فندقية ويمكن تطبق إجراءات الحجر الصحي.





وأكد حسن على مالك المركب السفارى أنه بعد الأحداث وتداعيات فيروس كورونا الفترة الأخير العمل توقف بالملاحة فى جيبوتى وأحضرت المركب إلى مصر، ومن الطبيعى أن أقوم بإجراءات حجر صحى لمدة 14 يوما على طاقم المركب لأن عودة المركب كانت من دولة أخرى، ولكن المفاجأة أن الحجر الصحى بميناء الغردقة يتمسك بأن تكون إجراءات الحجر الصحى فى فندق بالغردقة وليس بالمركب رغم أن المركب مجهز بغرف فندقية ويعد فندق عائم لما يمتلكه من التجهزات.





وأضاف مالك المركب، أنه تم رفض أن يكون الحجر الصحى داخل المركب مع الإصرار على فندق بالغردقة، مشيرا إلى أن جميع فنادق الغردقة مغلقة ولا يوجد فندق يقبل أن يستضيف 9 أفراد لإجراء حجر صحى 14 يوما، مشيرا إلى أن المركب به وحدة أكسجين وتجهيزات طبية، إلى جانب التجهيزات الفندقية كذلك الطاقم لديه شهادة دولية بالحصول على كافة التطعيمات.





وأوضح مالك الفندق، أن تطبيق الحجر الصحى داخل المركب يضمن تطبيق إجراءات الوقاية 100% خاصة أن الطاقم من المركب أما إذا الحجر الصحى خارج بفندق؛ فهذا سيؤدى إلى تعامل مع سيلة نقل وموظفي استقبال وعمال، متسائلا "لماذا لا يتم الحجر بالمركب خاصة أن به غرفا فندقية على أعلى مستوى من الفنادق، طالما أن الهدف هو الوقاية، وأن الالتزام بتعليمات أو قرارات قد تختلف من موقف لآخر فالذى يطبق على طاقم مركب قد لا يتناسب مع العائدين بطائرة من أمريكا، وكل موقف له ظروفه والوصول للهدف أفضل من الالتزام بتعليمات محفوظة دون الوصول للهدف؟".





على الجانب الآخر، كشف مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن أن هناك تعليمات بأن أى أشخاص قادمين من خارج البلاد لابد من تطبيق إجراءات حجر صحى بفندق، ونحن نلتزم بتلك التعليمات ولا نستطيع تغيير أى شيء سوى بتعليمات أخرى.





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