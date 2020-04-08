أعداء النجاح يحاربون تجربة التعليم الجديدة.. والوزير يواجه بحزم وقوة: سنحاسب المحرضين بالقانون وفصل الغشاش وإعادة السنة للراسب .. ويرد على كيفية حساب درجات الحافز الرياضي









كما يوجد عدد من الألعاب غير الأولمبية التي تنتمي للحافز الرياضي وهي كمال الأجسام، والاسكواش، والقفز بالمظلات والرياضات الجوية ،و الكاراتيه، والكونغ فو، والبولو، والغوص والإنقاذ، الجولف، والشطرنج، وكرة السرعة ، كما يشمل الحافز ألعاب اللجنة البارالمبية المصرية.



وتوجد عدد من الشروط لمنح حافز التفوق الرياضي، منها ان يكون الحافز ناتج عن الحصول على بطولة رسمية ومعتمدة في برنامج الاتحاد الدولي للعبة، لابد أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى المدارس المعتمدة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم الفني.



كما يجب أن تكون المشاركة في البطولات المركزية، التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة، وأن لا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبيه من قبل أو تم شطب اسمه من السجلات الرياضية أو الوقف أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات.







انتشرت خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل الصوتية التحريضية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحريض طلاب اولى ثانوي على عدم الدخول على منصة الامتحان مع كتابة منشورات على السوشيال ميديا تزعم ان "السيستم وقع".حيث ذكر أحد هذه التسجيلات الصوتية: يا جماعة يا ريت كله مايحلش بكرة حاجة و يكتب بكرة شكاوى للوزير ان السيستم وقع عشان يلغوا لنا امتحان اخر السنة خالص.كما سجّل احد المعلمين تسجيلا صوتيا اخر قال : ده امتحان تجريبي و انتو بلعتوا الطعم ونجحتوا التجربة ، يعني لو ماكانش الطلبة دخلت على منصة الامتحان كان زمانكو نجحتوا اوتوماتيك بس انتو هبل و بينتوا له انكوا عرفتوا تمتحنوا من البيت عادي و تحلوا عادي ، وهاتشوفوا بقى ايه اللي هيحصل لكوا في امتحانات مايو.من جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من هذه الرسائل ، وقال في رسالة وجهها لمتابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه هي حرب ترفض استكمال ما حققناه من تقدم ، وهي مستمرة منذ عامين كاملين ، ولكن تستطيعوا ان تتبينوا الان من يريد ايذاء ابنائكم وكيف يفعل هذا.وأضاف وزير التربية والتعليم : انا أثق تماما في كفاءة الغالبية الساحقة من المعلمين الأجلاء وأولياء الأمور والطلاب.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلًا: دعونا نحارب معا من يريد أموالكم علي حساب تعليم ابنائكم.كما حذَّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الدعوات التحريضية التي يتم ارسالها حاليا لطلاب الصف الاول الثانوي، لحثهم على عدم الدخول على منصة الامتحان غدا لاداء امتحان الجغرافيا بحيث يزعمون كذبا أن السيستم وقع.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم: الوزارة لديها من الإمكانيات التي ترصد ما يحدث في امتحان الصف الاول الثانوي التجريبية على منصة الامتحان لحظة بلحظة، "ونقدر نعرف السيستم وقع و للا ماوقعش".وأضاف وزير التربية والتعليم: من سيكذب في هذا الأمر سيتم معاقبته بقانون الغش، وسيفصل من التعليم تماما ، لان التعليم لابد ان يكون مجاني لمن يستحقه ، واللي عايز يعمل التمثيليات دي بلا ضمير يبعد عننا و يسيب مكانه لواحد عايز يستفيد من التعليم.وردا على قيام أحد المعلمين بالمشارمة في عملية ارسال هذه الرسائل التحريضية للطلاب ، قال وزير التربية والتعليم : سنخصص موقعا إلكترونيا لكي يبلغنا الطلاب بمن يرسل مثل هذه الرسائل مع ذكر اسم المعلم واسم المدرسة ، لأن المعلم الذي يفعل هذا لايستحق ان يعمل في التعليم اصلا وسيتم استبعاده ، لان المعلم الاصيل لا يصح ان يعلم الطلاب الغش و الكذب.ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.حيث قال وزير التربية والتعليم : نحمد الله ان الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية و التقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء اختبارات إلكترونية في أثناء تفشي وباء كورونا ، واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه : نظرًا لما نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات ، فإنني أوضح أن هؤلاء من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم.وأوضح وزير التربية و التعليم أنه على ثقة تامة في معلمي مصر الاجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء أبنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية.وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه يجب أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات و هي تتلخص فيما يلي :- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من الادعاءاتسوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن نستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بإجتيازه- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.وقال الوزير : تهيب الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب ، بالالتزام وأداء الامتحانات في مواعيدها حرصا على مستقبل الطلاب ، ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.وعلى جانب أخر، تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا بشأن مصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس هذا العام وكيفية حسابها في ظل الظروف الراهنة .ورد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار قائلا : هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني لأنه مرتبط بنتيجة الثانوية العامة التي يتم التعامل معها بقانون وليس بقرار وزاري.وأوضح وزير التربية والتعليم: أن هذه القضية يشترك فيها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الانشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا بشأن مصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس هذا العام وكيفية حسابها في ظل الظروف الراهنة .ورد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار قائلا : هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني لأنه مرتبط بنتيجة الثانوية العامة التي يتم التعامل معها بقانون وليس بقرار وزاري.وأوضح وزير التربية والتعليم: أن هذه القضية يشترك فيها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الانشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء المباحثات في هذا الأمر سنعلن للجميع ما توصلنا إليهجدير بالذكر أنه تقدم عدد من الوزارات المختصة الحافز الرياضي للطلاب من خلال إرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ حتى ترسلها الوزارة بعد اعتمادها إلى مكتب التنسيق، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.ويتم تطبيق الحافز الرياضي على ممارسي الألعاب الأولمبية وهي: "ألعاب القوى، والجمباز والسباحة ، ، والتجديف، والدراجات، والمصارعة، والملاكمة، ورفع الأثقال، والسلاح، والجودو، والفروسية، والرماية، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، والانزلاق على الماء، والخماسي الحديث، الهوكي، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، والكياك".