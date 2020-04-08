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فن

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا.. جنا عمرو دياب تثير الجدل.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:58 م
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الحب وكيف تحول الى نوع من الغيرة وشك وقلق وخوف، وهو الأمر الذي دفع بعض متابعيها للربط بين ما يقوله وأزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز. 

أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد تقديمها حفلا غنائيا أونلاين مع فرقتها الموسيقية. 

نشرت الفنانة فيفي عبده ، مقطع فيديو لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت الفنانة السورية ديمة قندلفت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تظهر موهبتها فى الحلاقة. 

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك خطفت من خلالها الأنظار إليها. 

وجهت الفنانة شيما الحاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة إلى الفنان يحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده. 
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