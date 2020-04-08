أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا.. جنا عمرو دياب تثير الجدل.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الحب وكيف تحول الى نوع من الغيرة وشك وقلق وخوف، وهو الأمر الذي دفع بعض متابعيها للربط بين ما يقوله وأزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز.





أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد تقديمها حفلا غنائيا أونلاين مع فرقتها الموسيقية.