مليون دولار لدولة عربية لمكافحة كورونا.. تفاصيل

أعلنت المملكة المتحدة اليوم، كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، عن حزمتي دعم لتوفير إمدادات طبية وصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة مليون دولار أمريكي.





وستساهم هذه الحزم المالية في توفير الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة الى توفير مواد طبية من شأنها زيادة قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على إجراء الفحوصات المتعلقة بكوفيد 19 وقد قامت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بعملية الشراء لهذه المواد.





وعلق القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "إن إعلان اليوم يؤكد التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب." وأضاف: "هذه المساهمة المالية من شأنها دعم السلطة الفلسطينية وخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة لمجابهة هذه الأزمة كما ستساعد هذه الإمدادات الطبية في الحفاظ على سلامة الأطباء والممرضات وغيرهم من الكوادر الطبية أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح".





كما أعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 100,000 دولار أمريكي لدعم منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع استجابتها الأولية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عن طريق الكشف المبكر عن الحالات المصابة وإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19.









ويذكر أن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 670 مليون دولار أمريكي كمساعدة لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس من خلال البحوث الطبية وتطوير أنواع من اللقاحات والعلاجات والاختبارات، بالإضافة الى دعم القطاعات الصحية في البلدان النامية، والمساعدة في تقليل أثر الوباء على الاقتصاد في العديد من الدول الأكثر فقرًا.