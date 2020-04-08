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توك شو

هل يحميك ارتداء القفازات من كورونا؟.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد  خطوات حماية ارتداء القفازات من كورونا. 

ووفقا للتقرير فإن الجراثيم تعلق فى القفازات ولابد من التخلص منها ورغم أهميتها إلا أنها تبقى بيئة خصبة للجراثيم.

والحل الوحيد للتخلص من الجراثيم والبكتريا هو غسل اليدين باستمرار والابتعاد عن لمس اليدين، الأنف، الفم تجنبا لفيروس كورونا.

 يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت  أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ما يعكس ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجل 32 حالة.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن عدد حالات الإصابة الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله، إلى 137 حالة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.
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