AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسرحية الخديوي على يوتيوب وزارة الثقافة فى هذا الموعد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:34 م
الخديوي
الخديوي
Advertisements
محمد نحلة

يعرض يوم الجمعة فى التاسعة مساء فاصلا موسيقيًا مع عازف الكمان عبده داغر بمصاحبة فرقته على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

 

 ويتضمن الحفل باقة من مؤلفاته الخاصة، إلى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من أمهر شباب مؤلفى وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة.  

 

 

ويعقبه المسرحية الشعرية الخديوى، من تأليف الشاعر فاروق جويدة،  وإخراج جلال الشرقاوي.

 

 وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور ، ‬فاروق الدمرداش‮ ‬،‮ ‬ ‬مدحت مرسي‮ ‬،‮ ‬حمزة الشيمي‮ ،‮ ‬نيفين علوبة‮ ‬،‮ ‬الحان محمد الموجي ،‮ ‬تصميم الملابس والديكورات محمود مبروك ، استعراضات وليد عوني‮ وتضم رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي‮ ‬إسماعيل‮ والتي‮ ‬مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تتألق بـ 24 أغنية مع هاني فرحات في عيد الحب بالأوبرا

منعته من العمل معها قبل سماعه.. حكاية عازف آلة غربية اقتحم قلب أم كلثوم.. فيديو

استجابة للجمهور.. الثقافة تبث أول حفل للأوبرا بتقنية الهولوجرام على اليوتيوب

حفل أنغام وأوبرا بنت عربى سهرة خاصة للجمهورعلى قناة الثقافة

سهرة مجانية مع ملك التقاسيم عبده داغر ومسرحية الخديوى على قناة الثقافة

ترشيحاتنا

القوى العاملة تكشف موعد صرف ومكان منحة الـ 500 جنيه

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

مد حظر التجول لمدة أسبوعين حتى 23 أبريل اعتبارا من 8 مساء

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

رئيس الوزراء: فيروس كورونا سيخرج عن السيطرة فى هذه الحالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

بعد الانفصال عن العائلة المالكة.. أزمة جديدة في انتظار الأمير هاري وميجان ماركل بسبب كورونا