كريستيانو رونالدو يشارك جمهوره تدريباته اليومية

شارك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، متابعيه علي مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو خلال خوضه التدريبات اليومية، أثناء فترة الحجر المنزلي، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا.





وظهرت جورجينا من خلال فيديو نشره اللاعب البرتغالي عبر حسابه الشخصي "انستجرام "، وقال لها: شريكتي الجميلة، حيث كانت تشاركه التدريبات اليومية .

وكان رونالدو دخل هو وأسرته الحجر الصحي في ماديرا، عقب تأكد إصابة دانيللي روجاني زميله في يوفنتوس، بفيروس كورونا.





وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد جميع الأنشطة الرياضية، في أغلب دول العالم.