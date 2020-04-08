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محافظات

رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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أحمد على

قاد المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس حي ثان بمحافظة الغربية اليوم حملة موسعة لتنفيذ قرارات إزالة عقارات المخالفات والقضاء على اى مخالفة وللقضاء على ظاهرة البناء المخالف التى تمثل خطورة داهمة حفاظا على أرواح المواطنين.


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لإزالة الأبراج السكنية المخالفة بحضور مسئول الازالات لتنفيذ إزالة سقف الدور الخامس عشر بالعقار الكائن بشارع ٥٥ بمنشية البكرى أمام مكتب بريد الشعبية.


كما وجه رئيس حي ثان بضرورة تدشين لجنة من الإدارة الهندسية بضرورة تدشين حملات مكبرة لمواجهة  مافيا أصحاب الأبراج السكنية والحد من انتشار الطوابق السكنية المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


كما شدد رئيس حي ثان بضرورة تحرير محاضر رسمية لأصحاب الأبراج السكنية المخالفة وتم إخطار الجهات المعنية.

رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور
رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور
رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور
رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور
رئيس حي ثان المحلة يقود حملة لإزالة عقارات سكنية مخالفة لتأمين أروح المواطنين ..صور
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