طب بيطري الغربية تحرر 102 محضر منها أغذية غير صالحة..صور

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم عن تحرير 102 محضر لمخالفات متنوعة منها ذبح خارج المجازر، وأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وأغذية تحتاج إلى تأكيد و فحص معملي لتأكيد صلاحيتها من عدمه .





صرح بذلك الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري لافتا أن ذلك على مدار أسبوعين، لإحكام الرقابة البيطرية على الأغذية المقدمة للمواطنين، هذه الفترة وفى إطار الإجراءات الاحترازية ل فيروس كورونا المستجد خلال الحملات اليومية بمراكز المحافظة.





وأضاف أنه بجانب المساهمة فى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت مساجد - كنائس - مدارس، ومنشآت حكومية، وجهات سيادية، ووحدات محلية، ووحدات صحية، ووحدات تابعة لمديرية الأمن، وبلغ إجمالى ما تم تطهيره 4571 منشأة.