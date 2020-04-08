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منوعات

45 مليون دولار تعويضًا لشركات السياحة الروسية عن خسائر تذاكر الطيران

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:31 م
الطيران الروسي
الطيران الروسي
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أماني إبراهيم
قررت الحكومة الروسية تخصيص 3.5 مليار روبل (نحو 45 مليون دولار) لتعويض شركات السياحة عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إعادة ثمن التذاكر غير القابلة للاسترداد لعملائها.

جاء ذلك وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة، والذي أكد أن أموال التعويض السالف ذكرها ستؤخذ من الصندوق الاحتياطي الفدرالي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف البيان أن جزءا من هذه الأموال سيخصص أيضا لتعويض شركات الطيران عن رحلات إعادة المواطنين الروس العالقين حاليا في الخارج بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات العديد من الحكومات حول العالم لدعم شركاتها العاملة في هذا القطاع خاصة شركات الطيران، الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا جراء جائحة كورونا.
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