45 مليون دولار تعويضًا لشركات السياحة الروسية عن خسائر تذاكر الطيران

قررت الحكومة الروسية تخصيص 3.5 مليار روبل (نحو 45 مليون دولار) لتعويض شركات السياحة عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إعادة ثمن التذاكر غير القابلة للاسترداد لعملائها.





جاء ذلك وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة، والذي أكد أن أموال التعويض السالف ذكرها ستؤخذ من الصندوق الاحتياطي الفدرالي، وفقا لموقع روسيا اليوم.





وأضاف البيان أن جزءا من هذه الأموال سيخصص أيضا لتعويض شركات الطيران عن رحلات إعادة المواطنين الروس العالقين حاليا في الخارج بسبب فيروس كورونا.



