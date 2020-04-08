طبيبة بريطانية تكشف زيف نظريات مقاومة فيروس كورونا الفتاك | فيديو

فضحت الدكتورة هيلاري جونز سلسلة من نظريات علاج الفيروس التاجي، مؤكدة ان كل ما يرويه البعض من ان المشروبات الساخنة تقتل فيروس كورونا اعتقاد خاطئ، لكنها دعمت تمرينًا تنفسيًا يمكن أن يساعد في مكافحة المرض.





وقالت جونز خلال فقرة حلت بها ضيفة ببرنامج "صباح الخير بريطانيا" إنه حتى اليوم منذ إغلاق الدولة بسبب الفيروس التاجي، ارتفع معدل "العلاجات" التي لا حصر لها عبر الإنترنت واكثرها من الصين





واضافت أن أفضل الخطوات التي يمكننا اتخاذها لمحاربة الفيروس في نهاية المطاف هي غسل اليدين، والبعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل.





ووافقت الدكتورة هيلاري على أن الشمس والضوء الشديد يقتلان الفيروس على الملابس، وكذلك غسل الملابس في درجة حرارة 65 درجة.





ومع ذلك ، شددت على أن هذا لا يعني أنه يجب أن تكون هناك حمامات الشمس.





وقال لورين إن الفيروس خارج الجسم ضعيف للغاية لذا فإن الحرارة ستدمره ولكن بمجرد دخوله جسمك ، يكون في نفس درجة حرارته، وبالتالي فإنه يتكيف ويتكاثر بداخله ولا يتأثر بشرب المشروبات الساخنة، وهي معلومات مضللة سخيفة، لن تمنعك من الإصابة بالفيروس.







