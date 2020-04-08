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محافظات

بمشاركة قيادات المحافظة.. محافظ جنوب سيناء يتبرع بـ 20% من راتبه لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:34 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انه قرر اقتطاع نسبة 20 % من راتبه ورواتب كلا من نائبة محافظ جنوب سيناء والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن لمدة ثلاثة اشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وتضامنا معهم أسوة برئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ودعا المحافظ كل من يرغب في التبرع لصالح العمالة غير المنتظمة او صندوق تحيا مصر أن يتقدم بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر (جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري) على حساب رقم  – 037037 تضامنا مع الدولة وفي إطار التكافل في ظل الظروف التي تمر بها مصر من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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