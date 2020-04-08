فحص القادمين من الإسماعيلية عند دخولهم وسط سيناء



وتمت الاستعانة بجهازين يعملان بالأشعة تحت الحمراء ، الأول فى كمين الحسنة والثاني في كمين بغداد للكشف علي القادمين من محافظة الاسماعيلية مرورا بقرية الجفجافة.





وتم تسهيل الإجراءات للكشف على المواطنين المارين على الطرق بمساعدة رجال الشرطه على الاكمنة، وذلك لاكتشاف اعراض الفيروس مبكرًا والاطمئنان على سلامة المواطنين والحفاظ على مواطنى المركز والمدينة.





ومن جانبه قام المهندس أحمد عبد الحليم سالمان رئيس مركز ومدينه الحسنة ، بمحافظة شمال سيناء ، بمتابعة عملية استخدام الأجهزة على الطرق والتأكد من استخدامها للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.







وأكد اللواء دكتور محمد شوشه محافظ الاقليم انه تم توزيع فرق طبية علي 5 منافذ رئيسية ، ويضم كل فريق 8 أفراد لتسجيل بيانات القادمين للمحافظة من خارجها، كما تتابع الغرف الصحية عددا من الأسر التي جاءت من محافظة بورسعيد للإقامة بقرية الشيخ زايد ببئر العبد ، غرب العريش، للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.