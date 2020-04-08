ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بصيدلية في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن المحافظة تواصل مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات .





وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، والرقابة التموينية بمديرية التموين ، والعلاج الحر ، والصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير جهاز حماية المستهلك الذي قدمه الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع الجهاز ببني سويف ، حيث كشف التقرير أنه تم بناء عن المعلومة الوارده الي الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف من ادرة التفتيش الصيدلي تفيد بقيام احدى الصيدليات بمدينة بني سويق بحبس سلع عن التداول ( كمامات و زجاجات كحول ) لاستغلال الازمة وبيعها باسعار مبالغ فيها فيها .





حيث تم تشكيل حملة مكبرة اليوم الأربعاء تتكون من جهاز حماية المستهلك ، وادارة التفتيش الصيدلي ، وادارة العلاج ، مباحث التموين وتم التوجه الى مقر الصيدلية الكائن بحي الرمد ، وتم عمل محاولة شراء دون جدوي لبعض الأصناف الذين قاموا بالإخطار بأنها غير موجودة من المنتجات سالفة الذكر ، وبالتفتيش ورد الي ادارة التفتيش الصيدلي معلومه تفيد بأن الصيدلية تملك مخزن غير مرخص يوجد أعلى الصيدلية ويحتوي على أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها فتم أخذ موافقة النيابة العامة وبالتوجه الى المخزن وتفتيشه تبين وجود ادوية مخدرة تندرج ضمن جدول رقم (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، وأدوية مهربة ومجهولة المصدربالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وقانون التهرب الضريبي وقانون الاستبراد والتصدير وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.





وشملت قائمة المضبوطات أيضا ، أدوية منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس ، ومستلزمات طبية من كمامات وكحول مجهول المصدر وبدون بيانات ،وأدوية تامين صحي بالمخالفة لاحكام قانون التامين الصحي رقم 60 لسنة 1976 وكذلك ادوية عينات مجانية ، وأدوية سارية الصلاحية تخضع للمصادرة والمنصوص عليها فى القانون 127 المادة رقم 148 لسنة 1955 لكونها تم ضبطها فى مكان غير مرخص، و.المكان غير مرخص ويدار كمؤسسة صيدلانية لكونه غير متوفر به الاشتراطات الصحية بالمخالفة للمواد رقم 11 ،71،80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955





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كما تم التحفظ على المضبوطات لدى ادارة التفتيش الصيدلى تحت تصرف النيابة العامة وفور الاتمام من جرد المضبوطات سوف يتم موافات النيابة العامة لالحاقه بالمحضر .





وتم تحرير محضر بالاجراءات وتسليمه للقسم المختص للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف .





تواجد بالحملة كل من : احمد مصطفي دهشان مدير الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك وكلا من محمد محمود سنوسي وعبد الرحمن سعد تحريري اعضاء بجهاز حماية المستهلك وادارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور عبد الرحمن صابر مدير ادارة التفتيش الصيدلي والدكتورة دعاء رمضان مدير ادارة الصيادلة والدكتور بسام رونز مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف